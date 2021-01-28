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    28 января 2021, 19:17

    СМИ сообщили, что Лановой пережил клиническую смерть. В театре не стали это подтверждать

    Александр Блинов, Екатерина Земская

    Известный советский актер Василий Лановой, который ночью был доставлен в реанимацию, пережил клиническую смерть. Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок сообщил «360», что ему ничего не известно об этом.
    СМИ сообщили, что Лановой пережил клиническую смерть. В театре не стали это подтверждать

    Лановой, как сообщило издание Baza, пережил состояние клинической смерти. Директор театра сообщил, что об этом ему ничего не известно. По словам, накануне ночью 87-летнего актера перевели в отделение реанимации.

    «Он находится в реанимации. Как вы знаете, человек в таком возрасте… Разве отпустят из реанимации, если он попал только ночью. <...> Ничего не знаю. Мне это не известно», — сказал Крок.

    Состояние Ланового начало ухудшаться около суток назад и оценивается как крайне тяжелое. Актер уже несколько недель остается в больнице из-за осложнений после заражения коронавирусом.