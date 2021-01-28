СМИ сообщили, что Лановой пережил клиническую смерть. В театре не стали это подтверждать

Известный советский актер Василий Лановой, который ночью был доставлен в реанимацию, пережил клиническую смерть. Директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок сообщил «360», что ему ничего не известно об этом.

Лановой, как сообщило издание Baza, пережил состояние клинической смерти. Директор театра сообщил, что об этом ему ничего не известно. По словам, накануне ночью 87-летнего актера перевели в отделение реанимации.

«Он находится в реанимации. Как вы знаете, человек в таком возрасте… Разве отпустят из реанимации, если он попал только ночью. <...> Ничего не знаю. Мне это не известно», — сказал Крок.

Состояние Ланового начало ухудшаться около суток назад и оценивается как крайне тяжелое. Актер уже несколько недель остается в больнице из-за осложнений после заражения коронавирусом.