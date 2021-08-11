СМИ сообщили о начавшемся романе звезд сериала «Друзья» Энистон и Швиммера

Звезд сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе. Как сообщили СМИ, отношения между знаменитостями завязались после съемок спецвыпуска «Друзья. Воссоединение». Об этом сообщили «Дни.ру».

В последнее время Энистон и Швиммера все чаще начали замечать вместе. Вот и сейчас они проводят время в Лос-Анджелесе вдвоем. Во время съемок спецэпизода актеры признались в том, что начали испытывать чувства друг к другу еще во время съемок в сериале, 20 лет назад. Однако из-за отношений с другими людьми так и не смогли быть вместе.

«Мы оба сильно давили друг на друга, но это было похоже на два проходящих мимо корабля», — рассказал Дэвид.

После съемок спецвыпуска Энистон и Швиммер стали постоянно поддерживать связь. Сначала они общались по интернету, однако несколько недель назад актер покинул Нью-Йорк и прилетел в Лос-Анджелес к своей коллеге.

«Их заметили на прогулке по одному из любимых виноградников Джен в Санта-Барбаре. Они пили вино и выглядели так, что было ясно: между ними химия», — сообщил Fox News.

Представители Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера опровергли слухи о романе. Однако сама исполнительница роли Рейчер не стала отрицать, что коллега по сериалу действительно приезжал к ней.

«Швиммер зашел, так что я познакомилась с его удивительной маленькой девочкой. Но мы действительно дали друг другу обещание. Мы подумали: „Это последний раз, когда мы так долго ждем, чтобы увидеться“», — рассказала актриса.