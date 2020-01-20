20 января 2020, 17:48
СМИ: Собчак избаловала сына
Российский политик, общественный деятель, журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась видео с отдыха на Мальдивах. На записи ее сын категорически отказался возвращаться в Москву, сообщил портал «Дни.ру».
На отдых Собчак отправилась с супругом режиссером Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном. Последний и стал ключевой фигурой в ее Instagram.
На одном из последних опубликованных знаменитой мамой видео семья едет на машине через тропический лес. Платон в кадре заявил, что не хочет возвращаться в Москву.
«Губа не дура», — прокомментировала реплику сына Собчак.
Отмечается, что недавно на горнолыжном курорте в Куршевеле Платон отказывался кушать дома.
«Ты в маму. Ты любишь в ресторане есть», — сказала тогда Собчак.