СМИ: Собчак избаловала сына

На отдых Собчак отправилась с супругом режиссером Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном. Последний и стал ключевой фигурой в ее Instagram.

На одном из последних опубликованных знаменитой мамой видео семья едет на машине через тропический лес. Платон в кадре заявил, что не хочет возвращаться в Москву.

«Губа не дура», — прокомментировала реплику сына Собчак.

Отмечается, что недавно на горнолыжном курорте в Куршевеле Платон отказывался кушать дома.

«Ты в маму. Ты любишь в ресторане есть», — сказала тогда Собчак.