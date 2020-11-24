СМИ: скончался российский режиссер и клипмейкер Георгий Гаврилов

Российский режиссер и клипмейкер Георгий Гаврилов скончался в возрасте 60 лет, сообщили в публикации его официального Facebook-аккаунта.

В настоящий момент причина смерти мужчины неизвестна, информирует ИА НСН.

Гаврилов родился в 1960 году. Окончил постановочный факультет ВГИКа. С 1975 по 1976 годы работал помощником режиссера в Саратовском Театре Драмы. Был актером в Рижском ТЮЗе. Основатель, режиссер-постановщик East Light Corporation. В 1991 году стал членом Гильдии Продюсеров России.

Он снял более 170 музыкальных клипов для артистов отечественной и зарубежной эстрады. Работал с Марайей Кэри и Дмитрием Маликовым. Участвовал в создании таких фильмов, как «Взрывная волна», «Поцелуй в голову», «Постоянное место жительства». Помимо прочего, он снимал документальные картины. Сотрудничал с телеканалами Discovery, МТV, НВО, «Первый» и НТВ.

Во вторник, 24 ноября, СМИ сообщили о смерти российского и советского актера Владимира Фирсова, исполнившего роль мима в кинократине «Тот самый Мюнхгаузен». Артисту было 76 лет