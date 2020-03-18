СМИ: Шон Бин устроил пьяный дебош в самолете

Бин и его жена Эшли Мур летели первым классом и попивали бесплатный алкоголь. Полет был долгий, и ближе к финалу супруги крепко набрались. Сначала они были в приподнятом настроении, но все изменилось за секунду, когда Мур пролила на колени мужа белое вино. Он вскочил из кресла и с громким криком запустил в свою уже пятую избранницу стакан.

«Он был в грязных трениках и выглядел как неряха. Бин рассвирепел и в ярости швырнул в жену стакан», — приводит издание слова очевидца пьяной семейной ссоры. Членам экипажа удалось успокоить знаменитость и усадить его на место. Полиции на борту после посадки не было.

Шон Бин исполнил в сериале «Игра престолов» роль одного из самых харизматичных персонажей — Эддарда Старка. Актеру 60 лет. Эшли Мур младше него на 27 лет.