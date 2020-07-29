29 июля 2020, 15:15
СМИ: Шепелев преобразился на новой работе
Телеведущий Дмитрий Шепелев перешел с Первого канала на ТНТ, где начал вести передачу «Ты как я». Присутствовавшие на съемках люди отметили преображение Шепелева, передают «Дни.ру».
По данным издания, Шепелев стал более воодушевленным и энергичным и сменил имидж. Вместо туфлей и строгого костюма на нем кеды, свободные штаны и джинсовка.
Одна из участниц шоу рассказала, что телеведущий производит хорошее впечатление и его общение с детьми в кадре проходит в непринужденном формате. Уточняется, что в шоу «Ты как я» участвуют известные люди вместе со своими детьми.