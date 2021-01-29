СМИ: Шепелев остался без работы из-за низких рейтингов

Детское шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ больше не будет выходить в эфир. Программу закрыли из-за низких рейтингов, а ее ведущего Дмитрия Шепелева не взяли в другой проект.

«Ты как я» решили не продлевать на второй сезон, сообщило издание StarHit со ссылкой на источники на ТНТ.

«Из-за низких рейтингов программу не стали продлевать. <…> Дмитрий пробовался в другой проект, тоже посвященный звездным родителям и их дочкам-сыночкам — „МАМА LIVE“», — уточнил собеседник издания.

По его словам, кандидатуру Шепелева рассмотрели, но в конечном итоге остановили выбор на другом ведущем — актере Иване Пышненко.

У Дмитрия Шепелева, указано в материале, с программой «Ты как я» были связаны большие надежды. О работе ему не было стыдно рассказывать сыну Платону. К тому же, на съемках шоу Шепелев чувствовал себя как никогда комфортно.

Телезрители и коллеги мужчины раскритиковали проект. Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, например, назвала передачу «чудовищной» и призналась, что не хотела бы его ни вести, ни смотреть.