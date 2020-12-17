СМИ: Самойлова собралась сделать новую пластическую операцию на грудь

Самойлова не скрывает, что уже неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов и многое изменила в своей внешности. В этот раз она решила поменять грудные имплантаты. Самойлова объяснила, что ее грудь выглядит хорошо, но после троих детей она немного увеличилась и теперь имплантаты стали маловаты.