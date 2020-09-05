СМИ: российский бизнесмен подал иск к Наоми Кэмпбелл

Предприниматель утверждает, что модель отказывается вернуть его личное имущество, которое он предварительно оценил в три миллиона долларов. Кроме того, в списке фигурирует некая сумма денег, которую Доронин ссудил Кэмпбелл, но так и не получил обратно.

Российский предприниматель встречался с моделью на протяжении пяти лет — с 2008 по 2013 год. Кэмпбелл получала от него дорогие подарки, в частности дом в виде глаза бога Гора на одном из турецких островов.

Спустя семь лет после разрыва предприниматель решил вернуть одолженные бывшей возлюбленной вещи и деньги. Комментариев от представителей Кэмпбелл или Доронина издание не привело.

В июле этого года 50-летняя модель Наоми Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram откровенные снимки из метро Нью-Йорка. Обнаженная модель с сумкой от Valentino снялась на скамейке метро и на платформе в ожидании поезда. После паники фанатов, что фотосессия прошла в период пандемии, модель успокоила их и пояснила, что снимки сделали весной прошлого года.