СМИ: Рому Жигана оштрафовали из-за отсутствия аптечки в каршеринг-авто

Юрист подчеркнул, что мужчина «ехал, никого не трогал». Его остановили инспекторы и доставили в ОВД», составили протокол и выписали штраф, информирует «Взгляд».

«Первое, что попросил у меня сотрудник, который мне очень не понравился — предоставить ему аптечку. Он говорит: „Аптечка есть в машине?“. Я говорю: „Я не знаю“. Он мне: „И огнетушитель“. Сотрудник мне еще добавил: „Ну, надо же было посмотреть, а как ты без этого едешь!“», — вспомнил Жиган.

Музыкант подчеркнул, что возмущения адресованы компании, а не представителям правоохранительных органов. Рома отметил, что, исходя из произошедшего, «каждый человек, который садится за руль каршеринга — преступник».

Ранее сообщалось, что американский рэпер Nuke Bizzle похвастался в клипе тем, что разбогател на махинациях с пособиями по безработице. В настоящий момент музыкант задержан полицией по подозрению в мошенничестве.