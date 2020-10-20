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    20 октября 2020, 11:09

    СМИ: Рому Жигана оштрафовали из-за отсутствия аптечки в каршеринг-авто

    Полина Петрова

    Российского рэпера Романа Чумакова, более известного как Рома Жиган, оштрафовали сотрудники ГИБДД за то, что в каршеринговой машине не было аптечки. Адвокат музыканта сообщил, что Жиган собирается обратиться в суд с претензиями к компании, сообщил РЕН ТВ.
    СМИ: Рому Жигана оштрафовали из-за отсутствия аптечки в каршеринг-авто

    Юрист подчеркнул, что мужчина «ехал, никого не трогал». Его остановили инспекторы и доставили в ОВД», составили протокол и выписали штраф, информирует «Взгляд».

    «Первое, что попросил у меня сотрудник, который мне очень не понравился — предоставить ему аптечку. Он говорит: „Аптечка есть в машине?“. Я говорю: „Я не знаю“. Он мне: „И огнетушитель“. Сотрудник мне еще добавил: „Ну, надо же было посмотреть, а как ты без этого едешь!“», — вспомнил Жиган.

    Музыкант подчеркнул, что возмущения адресованы компании, а не представителям правоохранительных органов. Рома отметил, что, исходя из произошедшего, «каждый человек, который садится за руль каршеринга — преступник».

    Ранее сообщалось, что американский рэпер Nuke Bizzle похвастался в клипе тем, что разбогател на махинациях с пособиями по безработице. В настоящий момент музыкант задержан полицией по подозрению в мошенничестве.