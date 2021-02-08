08 февраля 2021, 21:14
СМИ: родственники Сенчиной намерены распродать ее наследство
Третий муж умершей певицы Людмилы Сенчиной Владимир Андреев и ее сын от первого супруга Вячеслав Тимошин планируют распродать миллионное наследство артистки. Подробностями поделилась Lenta.ru.
По данным издания, Сенчина оставила после себя загородный дом в поселке «Солнечное», три квартиры в Петербурге и место для авто. Журналисты выяснили, что после кончины певицы Андреев продал одну из квартир. Отмечается, что коттедж также выставлен на продажу. Вдовец артистки объяснил свое решение тем, что ему тяжело находиться в доме, где все напоминает о покойной жене.