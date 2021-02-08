СМИ: родственники Сенчиной намерены распродать ее наследство

По данным издания, Сенчина оставила после себя загородный дом в поселке «Солнечное», три квартиры в Петербурге и место для авто. Журналисты выяснили, что после кончины певицы Андреев продал одну из квартир. Отмечается, что коттедж также выставлен на продажу. Вдовец артистки объяснил свое решение тем, что ему тяжело находиться в доме, где все напоминает о покойной жене.