СМИ: Робертс и Клуни снимутся вместе в новом фильме

Актеры Джулия Робертс и Джордж Клуни снимутся вместе в новом фильме под названием «Билет в рай». Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что они сыграют роль бывших супругов, которые теперь разведены. Съемки закончатся до конца 2021 года. Сюжет фильма развернется на острове Бали, а режиссером стал Ол Паркер. Ранее британская актриса Эмма Уотсон взяла перерыв в кинокарьере ради возлюбленного Лео Александра Робинтона.