СМИ: Роберт Паттинсон сделал предложение Сьюки Уотерхаус

Фотографы запечатлели пару в одном из баров Лондона, где Паттисон и Уотерхаус праздновали что-то в компании друзей. Именно в этом месте в 2018 году прошло первое свидание возлюбленных. По одной из версий журналистов, звезда «Сумерек» и модель обручатся на рождественских каникулах.

С 2009 года Роберт Паттинсон встречался с коллегой Кристен Стюарт. Однако спустя три года появились новости о возможной измене актрисы с режиссером Рупертом Сандерсом. В 2015-м актер начал роман с певицей FKA twigs, но влюбленные расстались в 2017 году, напомнил сайт «Дни.ру». Они успели обручиться, но Стюарт разорвала помолвку.

Сьюки Уотерхаус ранее встречалась с актерами Брэдли Купером, Диего Луной и музыкантом Майлзом Кейном.