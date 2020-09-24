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    24 сентября 2020, 17:38

    СМИ: Резо Гигинеишвили заболел COVID-19

    Алена Макаренко

    Известный российский режиссер грузинского происхождения Резо Гигинеишвили подхватил коронавирус на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Об этом написало сразу несколько СМИ, сообщил сайт kp.ru.
    СМИ: Резо Гигинеишвили заболел COVID-19

    Сам Гигинеишвили эту информацию пока не подтвердил, но и не опроверг.

    По данным СМИ, лечение от новой инфекции также проходит член жюри фестиваля, режиссер Нигина Сайфуллаева. Гигинеишвили и Сайфуллаева почувствовали недомогание по возвращении в Москву. После они сдали ПЦР-тесты, результаты оказались положительными.

    На наличие COVID-19 проверялись и другие гости «Кинотавра». По этой причине число заболевших среди участников смотра может возрасти.

    По информации СМИ, в Сочи коронавирус мог привезти режиссер Александр Молочников. Он почувствовал недомогание перед мероприятием и сдал тест, который показал отрицательный результат. По этой причине деятель культуры представил свой фильм на премьере. После этого Молочников побывал и на других мероприятиях встречи.

    После приезда в Москву Молочников снова сдал тест, но новый результат оказался положительным. Режиссер сразу предупредил своих коллег об этом и извинился.

    Новости SMI.FM