СМИ: Резо Гигинеишвили заболел COVID-19

Сам Гигинеишвили эту информацию пока не подтвердил, но и не опроверг.

По данным СМИ, лечение от новой инфекции также проходит член жюри фестиваля, режиссер Нигина Сайфуллаева. Гигинеишвили и Сайфуллаева почувствовали недомогание по возвращении в Москву. После они сдали ПЦР-тесты, результаты оказались положительными.

На наличие COVID-19 проверялись и другие гости «Кинотавра». По этой причине число заболевших среди участников смотра может возрасти.

По информации СМИ, в Сочи коронавирус мог привезти режиссер Александр Молочников. Он почувствовал недомогание перед мероприятием и сдал тест, который показал отрицательный результат. По этой причине деятель культуры представил свой фильм на премьере. После этого Молочников побывал и на других мероприятиях встречи.

После приезда в Москву Молочников снова сдал тест, но новый результат оказался положительным. Режиссер сразу предупредил своих коллег об этом и извинился.