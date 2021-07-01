СМИ рассказали, сколько платят Роналду за рекламу в Instagram

Один пост форварда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Instagram стоит порядка 1,6 миллиона долларов. Среди пользователей социальной сети показатель стал самым высоким.

В маркетинговой компании Hopper HQ выяснили, сколько рекламодатели готовы заплатить именитому футболисту за публикацию в своем аккаунте. Данные привел телеканал «Би-би-си».

Реклама в Instagram Роналду обходится в 1,6 миллиона долларов. В пересчете на рубли это порядка 117 миллионов.

Специалисты назвали показатель самым высоким среди заработка других знаменитостей и блогеров в Instagram.

Роналду первым получил 300 миллионов подписчиков соцсети, достигнув этой отметки 18 июня. На втором месте по числу подписчиков — голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон. Третья позиция — у певицы Арианы Гранде.