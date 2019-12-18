СМИ рассказали о возможном ЧП с самолетом Меган Маркл и принца Гарри этим летом

По информации издания, этим летом семья отправилась на отдых в Ниццу. До места назначения герцоги Сассекские добирались на частом лайнере. Обратно в Лондон они отправились 24 августа на 14-местном самолете Bombardier. За некоторое время до посадки могло случиться его столкновение с беспилотником. Жизнь пассажиров оказалась под угрозой. По оценкам экспертов, этот инцидент нанес бы серьезный ущерб.

«У беспилотника, похоже, был какой-то источник света спереди. Размер было трудно определить. По предварительным оценкам, он был примерно 50 на 50 сантиметров. Ущерб был бы действительно серьезным. Если беспилотник ударит в лобовое стекло, он в лучшем случае выведет из строя по крайней мере одного из членов экипажа, в худшем — может убить их. Он также может попасть в двигатель с тем же результатом, что и удар птицы», — уточнил пилот Терри Тозер.

Происшествия удалось избежать. Информация о минувшей опасности распространилась лишь сейчас.