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    23 декабря 2020, 10:42

    СМИ рассказали о состоянии Пахмутовой и Добронравова, находящихся в больнице с COVID-19

    Александра Ломейко

    Супругов Александру Пахмутову и Николая Добронравова положили в больницу с COVID-19. Но их состояние уже хорошее, медики не собираются долго держать их в клинике, сообщило РИА «Новости».
    СМИ рассказали о состоянии Пахмутовой и Добронравова, находящихся в больнице с COVID-19

    Друг семьи уточнил, что самочувствие Пахмутовой и Добронравова хорошее. Скоро композитора и поэта-песенника выпишут.

    Ранее «Интерфакс» со ссылкой на близкую знакомую творческой семьи рассказал о том, что супругов положили в ЦКБ с диагнозом COVID-19.

    «Чувствуют себя нормально», — отметила собеседница агентства.

    Госпитализацию сайту kp.ru подтвердили друзья Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Якобы 91-летняя композитор и 92-летний поэт подхватили COVID-19 в одном из платных госпиталей Барвихи, где проходили обследование. Процедура стоила 400 тысяч рублей с учетом скидки 60%.

    «Теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в красной зоне, состояние удовлетворительное», — рассказали близкие супружеской пары.

    Неназванный источник рассказал Пятому каналу, что Пахмутову госпитализировали с коронавирусом еще 11 декабря. За ее состоянием наблюдают медики главного медицинского управления делами президента РФ. Добронравова положили в больницу вместе с женой.