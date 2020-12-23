СМИ рассказали о состоянии Пахмутовой и Добронравова, находящихся в больнице с COVID-19

Друг семьи уточнил, что самочувствие Пахмутовой и Добронравова хорошее. Скоро композитора и поэта-песенника выпишут.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на близкую знакомую творческой семьи рассказал о том, что супругов положили в ЦКБ с диагнозом COVID-19.

«Чувствуют себя нормально», — отметила собеседница агентства.

Госпитализацию сайту kp.ru подтвердили друзья Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Якобы 91-летняя композитор и 92-летний поэт подхватили COVID-19 в одном из платных госпиталей Барвихи, где проходили обследование. Процедура стоила 400 тысяч рублей с учетом скидки 60%.

«Теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в красной зоне, состояние удовлетворительное», — рассказали близкие супружеской пары.

Неназванный источник рассказал Пятому каналу, что Пахмутову госпитализировали с коронавирусом еще 11 декабря. За ее состоянием наблюдают медики главного медицинского управления делами президента РФ. Добронравова положили в больницу вместе с женой.