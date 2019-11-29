СМИ рассказали о госпитализации Татьяны Дорониной
Звезда советского кино, уточнил сайт «Дни.ру», похудела на 20 килограммов и мало общается с людьми. Официальная причина ее госпитализации не называется.
«Как я понимаю, почти весь этот год она находилась в мощнейшем сильном стрессе. Сейчас она чувствует себя лучше. <…> Восстанавливается в госпитале», — заметил заслуженный артист России Андрей Чубченко.
Актеры МХАТ обратились к Путину с просьбой вернуть Доронину на должность худрукаПодробнее
Доронина, полагают коллеги и друзья, тяжело переживает увольнение с поста художественного руководителя МХАТ имени Горького. Театру она посвятила более 30 лет.
Летом театральная группа МХАТа обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука. Сейчас артистка является президентом театра. Актеры заметили, что у народной артистки больше нет никаких полномочий и на художественную политику и репертуар театра она теперь не влияет. Сцена, говорилось в видеообращении, стала «прокатной площадкой».