СМИ рассекретили пол второго ребенка Энн Хэтэуэй

Сообщается, что спустя более месяца после родов Хэтэуэй впервые вышла в свет. Журналисты отметили, что актриса выглядит счастливой и постепенно восстанавливается после беременности.

Пол второго ребенка она не называла, однако инсайдеры западных СМИ утверждают, что это мальчик. На недавней церемонии актриса показывала коллегам фотографии младенца и говорила, что сын очень похож на нее и мужа.

Отмечается, что после первой беременности врачи заявили Хэтэуэй, что она больше не сможет иметь детей. Однако после курса лечения и нескольких лет попыток вновь забеременеть 37-летняя знаменитость доказала обратное.

Напомним, Энн Хэтэуэй начала свою актерскую карьеру в 1999 году и с тех пор получила премию «Эмми» за лучшее озвучивание, «Золотой глобус», Премию Гильдии актеров США, BAFTA и «Оскар». Ее фильмография насчитывает десятки фильмов, включая «Дьявол носит Prada», «Война невест», «Алиса в Стране чудес» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».