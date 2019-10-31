СМИ рассекретили огромные новогодние гонорары звезд

Пока все считают месяцы до Нового года, банкетные залы, кейтеринговые компании и звезды уже планируют, на что потратить премию за новогодний корпоратив. Зимние праздники — лучшее время, чтобы обогатиться на несколько миллионов.

По словам «Газеты.ru», больше всего денег придется потратить на группировку «Ленинград». За частные мероприятия она берет 10,6 миллиона рублей. А для того, чтобы услышать «Рюмку водки на столе» от Григория Лепса нужно выложить 7,1 миллиона рублей. Выступление Светланы Лободы или Стаса Михайлова стоит пять миллионов рублей, а «Руки вверх» или Валерий Меладзе — 4,2 миллиона рублей. Необходимо заплатить и налоги, размер которых которые зависит от времени, места и города.

Ольга Бузова согласится выступать за три миллиона рублей, за эту же сумму готов спеть и Дима Билан. А для Егора Крида придется добавить еще один миллион.

«Самые дорогие даты — 13 и 14 декабря, 20 и 21 декабря. Многолетние наблюдения показывают, что weekend’ы прямо перед НГ не пользуются популярностью у больших компаний: 27 и 28 декабря», — отметил Табриз Шахиди.

Молодой шоу-бизнес тоже не отказывается заработать на новогодних корпоративах, но их концерты дешевле. Например, выступление Элджея стоит 2,8 миллиона рублей, а Artik&Asti — 3,7 миллиона рублей. На выступление Тимы Белорусских или Монеточки нужно потратить 2,1 миллиона рублей, а Feduk исполнит песни за два миллиона рублей.

«Есть артисты, которые получают три гонорара за один вечер за три выступления, а есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений. Самые востребованные артисты из высокого и среднего ценовых сегментов: „Ленинград“, „Би-2“, Светлана Лобода, „Руки вверх“, Григорий Лепс, Вера Брежнева, Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Диана Арбенина, Дима Билан, „Звери“, Елена Темникова», — рассказал Табриз Шахиди.