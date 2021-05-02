СМИ раскрыли размер зарплат руководства Disney и Netflix в пандемию

Председатель совета директоров Disney Роберт Айгер за 2020 год получил вознаграждение в размере 21 миллиона долларов. Такая цифра следует из данных расследования журнала Variety.

Расследование, проведенное изданием, касалось зарплат руководителей крупнейших американских медиакомпаний во время пандемии коронавируса.

В 2020 году Айгер по-прежнему оставался самым высокооплачиваемым руководителем Disney. Согласно расчетам средней зарплаты сотрудников компании, обычному сотруднику Disney потребуется 412 лет, чтобы соответствовать тому, что он заработал только в прошлом году, указано в материале издания.

Зарплата руководителя и соучредителя стримингового сервиса Netflix Рида Хастингса в 2020 году составила 43,2 миллиона долларов.

С начала пандемии, когда люди во всех странах мира оказались на самоизоляции, бизнес-модель Netflix принесла компании многомиллионную прибыль. За весь период самоизоляции к сервису присоединились больше 37 миллионов пользователей.

В апреле СМИ сообщили, что российские студии снимут для американского стримингового сервиса сериалы по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина» и многосерийную историю о жизни в России в 1990-х.