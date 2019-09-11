СМИ раскрыли приглашенных на свадьбу Богомолова и Собчак. В списке оказалась бывшая режиссера

СМИ пишут, что Собчак и Богомолов поженятся. Правда? Подробнее

Собчак не побоялась суеверий и решила отметить торжество в пятницу, 13 сентября. Для проведения церемонии пара пригласила актера театра и кино Игоря Верника. Актер подтвердил свое присутствие на свадьбе.

«Да, я иду на свадьбу Кости Богомолова, он мой хороший друг. Поздравлю, пожелаю ему счастья. Но детали торжества пока не имею права рассказывать. Секрет!» — заявил Верник.

Всего приглашения на банкет получили около 300 человек. По всей видимости, на мероприятии соберутся многие светские львицы и бизнесмены. Среди приглашенных числятся Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с женой Софьей, Рената Литвинова, Земфира. Приглашена бывшая жена Сергея Шнурова Матильда. На празднике соберутся и подружки Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Также на торжество пригласили вдову Табакова Марину Зудину. Ожидается глава Ростеха Сергей Чемезов.

Как сообщила знакомая Богомолова, режиссер отправил также приглашение бывшей супруге — актрисе Дарье Мороз. По ее словам, артистка порадовалась за бывшего мужа, с которым у них совместный ребенок. Однако на мероприятии она вряд ли сможет появиться, сообщил сайт «Говорит Москва».

«Я с бывшей его женой, актрисой Дашей Мороз, дружу. И до последнего мне было странно, что Костя выбрал Собчак. Но он сейчас такой воодушевленный. Прямо воспрял!» — добавила собеседница издания.