СМИ раскрыли доходы Гармаша, ушедшего из «Современника»

По данным газеты, у Гармаша оформлено индивидуальное предпринимательство. За все время он участвовал в десяти госзакупках. Общая сумма контрактов составляет свыше 98,6 миллиона рублей. Эту сумму артист получил в течение пяти лет.

К услугам актера в основном обращались учреждения культуры — Воронежский концертный зал, Санкт-Петербургская филармония, Мариинский театр, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии. Согласно информации издания, за эти выходы он получал 160 до 299 тысяч рублей.

Самым дорогим контрактом было мероприятие, посвященное памяти писателя В. П. Астафьева. За него Гармаш получил 535 тысяч, а также перелет бизнес-классом и номер в четырехзвездочном отеле.

«КП» отмечает, что больше всего денег актеру принесла реклама. Благодаря ей с 2016 по 2018 годы Гармаш смог заработать более 96 миллионов рублей.

По данным издания, это лишь часть заработка артиста, так как большинство контрактов ИП не попадает в открытый доступ. Между тем, газета отмечает, что с 2018 года компания Гармаша может заниматься также строительством и продажей недвижимости.

На прошлой неделе стало известно, что Сергей Гармаш покидает театр «Современник». Он опубликовал открытое письмо, в котором описал, что на это его вынудила сложившейся в театре «чудовищная ситуация».