СМИ раскрыли диагноз Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, телеведущая Татьяна Тарасова госпитализирована из-за обострения хронического холецистита. Об этом со ссылкой на источник сообщил сайт «МК».

Тарасова попала в больницу второй раз за зиму. Тренер обратилась к врачам еще в новогодние праздники. Мастер спорта вызвала медиков к себе домой в Рождество, 7 января, но отказалась от госпитализации. Однако после каникул все же легла в больницу.

Тарасова жаловалась врачам на головные боли. Но, согласно данным СМИ, главной причиной стало обострение желчно-каменной болезни. Несмотря на хронический холецистит, Тарасова сперва решила лечиться амбулаторно.

Утром 11 января Тарасова подтвердила, что находится в больнице. Звезда советского спорта не уточнила, что стало причиной и в каком самочувствии она сейчас.

В прошлый раз Тарасову госпитализировали в декабре. Тогда она пропустила съемки финального выпуска шоу «Ледниковый период». Заменивший ее в жюри Филипп Киркоров призывал молиться за ее здоровье. Причем за месяц до этого она тоже была в больнице из-за обострения головных болей.