СМИ: Пугачева запишет новую песню

«У нас есть определенные творческие планы. Могу сказать одно, что это, конечно, определенная работа над музыкальным материалом», — поделилась Воронина.

Она уточнила, что пока сроки выхода новой песни не известны. Поэтесса пояснила, что решение в этом вопросе остается за Пугачевой, а сама она постарается сделать так, чтобы артистка осталась довольна.

Ранее хореограф Мигель рассказал, что характер певицы Аллы Пугачевой скверный.

По его словам, Пугачева чересчур многое позволяла себе во время съемок проекта «Рождественские встречи». Впервые о ссоре наставник шоу «Танцы» упомянул два года назад, но тогда не захотел делиться подробностями. Хореографу неприятно вспоминать о периоде сотрудничества с артисткой. Теперь же он немного разоткровенничался.

Мигель некоторое время наблюдал за отношением певицы к коллегам и участникам шоу.

«Там была жесть. Там жесть была, в которой я не захотел участвовать. После этого я пообещал себе, что никогда больше не буду работать с Аллой Борисовной, хотя после этого она обращалась ко мне с предложением», — заявил Мигель.