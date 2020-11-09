СМИ: Пугачева потребовала запретить Бузовой петь в «Голубом огоньке»

Как считает Примадонна, представители нового поколения артистов поют только под фонограмму, потому что не помогут попасть в ноты и не имеют достаточного таланта.

Бузова приняла эти слова на свой счет. Девушка раскритиковала дочь Пугачевой, певицу Кристину Орбакайте. В конфликт вмешался Филипп Киркоров. Он посоветовал Ольге прислушаться к словам Аллы Борисовны.

Примадонна в свою очередь обратилась к композитору Игорю Крутому и попросила не пускать Бузову на съемки программы. По ее словам, участие Бузовой в семейной праздничной передаче неуместно.

«Новый год — это семейный праздник, на котором не принято «трясти арбузами», — процитировало издание Пугачеву.

Отмечается, что артистка выступает с подобным требованием не впервые. В прошлом году она запретила создателям популярного шоу приглашать Ольгу. В этом году певица повторила свою просьбу.