СМИ: Пугачева получила 18 млн рублей за концерт в Минске

«Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около двух тысяч российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 миллионов рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) — гонорар Аллы Пугачевой», — рассказал Морозов.

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Собеседник добавил, что около 12 миллионов рублей достались организаторам выступления. Аренда зала стоила миллион рублей. По данным Морозова, у Пугачевой почти на всех концертных площадках есть 40% скидка на аренду.

«Как приятно, что вы стоите. Как приятно чувствовать вашу любовь. Мы теперь не скоро с вами увидимся. Если только в 80 снова решусь на концерт», — сказала Пугачева со сцены в финале концерта.

Как отметило издание, президент Белоруссии Александр Лукашенко на концерт не пришел, так как был 2 ноября в командировке за рубежом. Пугачева выступила в «Минск Арене». На концерт пришли 14 тысяч поклонников певицы.