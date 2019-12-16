СМИ: Пугачева не будет выступать на «новогодних огоньках»

«Газета.ru» напомнила, что в этом году Пугачева выпустила фильма о себе «Тот самый концерт», снялась для Первого канала, а также дала два юбилейных концерта. Поклонники певицы выразили надежду, что она все-таки переменит свое решение и вновь появится на экранах телевизоров в новогоднюю ночь.