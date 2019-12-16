16 декабря 2019, 20:26
СМИ: Пугачева не будет выступать на «новогодних огоньках»
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отказалась петь на «новогодних огоньках». Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на директора певицы Елену Чупракову.
«Газета.ru» напомнила, что в этом году Пугачева выпустила фильма о себе «Тот самый концерт», снялась для Первого канала, а также дала два юбилейных концерта. Поклонники певицы выразили надежду, что она все-таки переменит свое решение и вновь появится на экранах телевизоров в новогоднюю ночь.