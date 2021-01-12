СМИ: Пугачева дала деньги на установку памятника композитору Шаинскому

Отмечается, что Шаинский скончался в конце 2017 года. Его семья все еще не установила на его могиле памятник. По словам родственников, у них нет денег на это. По информации журналистов, на участке нет надгробной плиты, оградку убрали, а сама могила засыпана песком. На месте захоронения была лишь фотография Шаинского, которая со временем выцвела.

Примадонна узнала об этом и приняла решение помочь родным пианиста. По данным издания, артистка выделила средства на установку памятника. На создание монумента было нужно два миллиона рублей. Кроме этого, семья собирается провести благотворительный концерт в память о Шаинском. На мероприятии будут собирать деньги.

Согласно данным СМИ, в нашей стране из родных Шаинского живет только его сын Вячеслав. Он будет заниматься установкой памятника. Старший наследник композитора находится в Израиле, а вдова народного артиста РСФСР вместе с дочерью проживает в США.