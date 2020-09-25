СМИ: промоутер рассказал о подработке Бориса Корчевникова для оплаты лечения

Промоутер Евгений Морозов рассказал о подработке российского телеведущего Бориса Корчевникова, которая необходима ему якобы для оплаты лечения своей болезни.

На протяжении нескольких недель СМИ пишут об ухудшении состояния 38-летнего ведущего. По информации журналистов, у мужчины была выявлена опухоль мозга, которую удалили хирургическим путем. Накануне поклонники заметили, что поведение и внешность Бориса изменились.

По словам Морозова, в настоящий момент Корчевников активно ищет подработку. Он предположил, что ему нужны деньги, чтобы продолжить лечение, информирует сайт kp.ru.

«На меня недавно вышел помощник Корчевникова и предложил стать его директором, делать ему корпоративы. Не знаю, какой он сейчас хотел гонорар, раньше он мог провести деловую конференцию и за 300 тысяч рублей», — уточнил промоутер.

Евгений отметил, что у телеведущего затяжная депрессия на фоне болезни, поэтому он в последнее время редко появляется на светских мероприятиях. Морозов объяснил, что Борис лечится в Германии. За это приходится отдавать много денег — одно обследование в среднем обходится ему от 10 тысяч евро. Морозов предположил, что Корчевникову нужен директор, который будет находить ему подработку на корпоративах.