СМИ: принц Гарри и Меган Маркл провели каникулы в доме российского миллиардера

Издание ссылается на слова жителей соседних домов, а также бывшего коллеги риелтора, продававшего этот дом в 2014 году.

«Владельцем особняка является российский бизнесмен», — заявили в издании.

По мнению источников The Times, вилла Mille Fleurs принадлежит венчурному инвестору Юрию Мильнеру, который несколько лет останавливался здесь. Однако юридический владелец виллы, компания Towner Bay Country Club, не раскрывает имя хозяина. Отмечается, что с 2020 года по закону Британской Колумбии, они обязаны сообщить эту информацию.

Юрий Мильнер является владельцем компании DST Global и бывшим совладельцем и председателем совета директоров Mail.Ru Group. Forbes оценивает его состояние в 3,6 миллиарда долларов.