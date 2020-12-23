СМИ: Прилучный начал изменять Карпович с актрисой Зепюр Брутян

По их данным, его взаимоотношения у актера с ней начались еще во время брака с Агатой Муцениеце. Сейчас он начал изменять уже новой партнерше Мирославе Карпович с Брутян.

«Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного», — заявили коллеги.

По их словам, сама Карпович растеряна и не знает, как ей поступить дальше.

Уже неоднократно ходили слухи, что Прилучный разошелся с актрисой Мирославой Карпович и хочет снова вернуться к Муцениеце.

По словам знакомых актрисы, Прилучный решил разойтись с Карпович из-за давления со стороны ее матери и ее самой. Семья якобы настаивала на свадьбе, к которой молодой человек оказался не готов.

«Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как. Агата ушла далеко вперед, у нее сейчас много съемок и свое шоу. Не факт, что после такого предательства она захочет к нему вернуться», — отметили знакомые.

В результате их расставание так и не подтвердилось.