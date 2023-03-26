Знаменитости 26 марта 2023, 19:08 СМИ предсказали астрономическую сумму сборов от прощального тура Элтона Джона The Sunday Times: сборы от прощального тура певца Элтона Джона превысят 1 млрд долларов flickr

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Сборы от прощального тура легендарного певца Элтона Джона, вероятно, превысят миллиард долларов, предрекла газета The Sunday Times. Журналисты подсчитали, что за весь тур, состоящий из 333 концертов, он проведет за фортепиано свыше 900 часов.

Артист отправился в тур Farewell Yellow Brick Road Tour еще в 2018 году, однако пришлось прервать его из-за пандемии. Выступления должны завершиться к Стокгольме 8 июля 2023 года. При этом уже к концу января, после 278 концертов, тур стал самым кассовым, собрав 817,9 миллиона долларов. Предыдущий рекорд — 776,4 миллиона долларов — принадлежал туру британца Эда Ширана, сборы от которого составили 776,4 миллиона долларов.

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Кстати, Элтон Джон практически на каждом концерте исполняет песню Your Song, появившуюся еще в альбоме 1970 года. Если в туре так пойдет и дальше, то за свою карьеру музыкант споет ее 2404 раза.

На счету Элтона Джона 30 студийных альбомов. Их продали в мире тиражом свыше 300 миллионов копий.