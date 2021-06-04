СМИ: после заявления Максаковой об ограблении ее квартиры в центре Москвы начали проверку

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с данными об ограблении квартиры Марии Максаковой в центре Москвы. Певица и бывший депутат рассказала, что у нее похитили деньги и ценные вещи.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что, когда Максакова приехала в недавно отсуженную квартиру, она вставила ключ в замок, но не смогла открыть дверь. Кто-то поменял замки. Тогда артистка обратилась в специальные службы для вскрытия двери.

Войдя в собственную квартиру, она увидела, что оттуда пропали 40 тысяч евро и 53 тысячи долларов. Тогда же Максакова не нашла 31 картину общей стоимостью 300 тысяч долларов.

Бывший депутат уже написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка. Сама владелица квартиры не знает, кто мог быть причастен к краже.

Пятый канал отметил, что круглую сумму певица должна будет отдать за услуги ЖКХ. На входной двери висит множество сообщений о задолженности. Максакова заявила, что должна заплатить за коммуналку около 300 тысяч рублей.

Мария Максакова не была в собственной квартире в центре Москвы с 2016 года. Все это время она жила за границей.