СМИ: после разрыва Тимати оставил Решетовой элитную квартиру в Москве

«Свободная пресса» рассказала, что Тимати разрешил остаться Решетовой в элитной квартире, которая находится около станции метро «Шаболовская».

Апартаменты расположены на трех последних этажах и имеют отдельный выход на крышу с верандой. По данным издания, недвижимость уже переоформлена на сына Решетовой и Тимати Ратмира.

Отмечается, что модель может не рассчитывать на алименты, поскольку она не заключала официального брака с рэпером.

При этом Решетова остается собственницей интернет-магазина, салона красоты и бренда одежды. Один рекламный пост в ее соцсетях оценивается в 100 тысяч рублей.

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Между нами было многое, и это было прекрасно! Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про „бумеранг“ можете тоже забыть», — поделилась Решетова.