СМИ: поклонники Меган Маркл считают, что она скрывает свое интересное положение

Через полтора месяца Меган Маркл и принц Гарри перестанут быть членами королевской семьи. Сейчас супруги осваиваются в Канаде. Первый месяц после переезда супруги никуда не выходили. А последнюю неделю все чаще появляются на публике.

Внимательные поклонники заметили, что герцогиня прячет и закрывает живот разными предметами: папками, пакетами и другим. В первую беременность Маркл поступала точно также до официального объявления о том, что она станет мамой.