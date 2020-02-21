21 февраля 2020, 12:00
СМИ: поклонники Меган Маркл считают, что она скрывает свое интересное положение
Поклонники подозревают, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка. Внимательные люди заметили, что герцогиня Сассекская все время прикрывает живот и не носит облегающие вещи. Об этом написала «Экспресс газета».
Через полтора месяца Меган Маркл и принц Гарри перестанут быть членами королевской семьи. Сейчас супруги осваиваются в Канаде. Первый месяц после переезда супруги никуда не выходили. А последнюю неделю все чаще появляются на публике.
Внимательные поклонники заметили, что герцогиня прячет и закрывает живот разными предметами: папками, пакетами и другим. В первую беременность Маркл поступала точно также до официального объявления о том, что она станет мамой.