СМИ подсчитали убытки звезд в 2019 году. Больше всего в бизнесе не повезло Бузовой

Прошлый год стал для некоторых российских артистов и знаменитостей убыточным. В 2019-м миллионы среди прочих потеряли певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин.

Финансовое положение звезд оценил сайт kp.ru со ссылкой на денежную отчетность тех из них, кто занимается бизнесом.

Самым успешным предпринимателем оказался Филипп Киркоров. Артист получает прибыль от двух предприятий — музыкального лейбла «Филипп Киркоров Продакшн» и ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн». Первое принесло певцу 85 миллионов рублей, второе — 61 миллион. Третья компания, выпускающая собственную линейку одежды Киркорова, в 2019 году оказалась убыточной и ушла в минус на 86 тысяч рублей.

Со сложностями столкнулся бизнес Ольги Бузовой, не имеющий отношения к концертной деятельности. Из-за ресторанов телеведущая и певица потеряла 19 миллионов рублей, еще 1,3 миллиона убытков принесла собственная линия одежды.

На доставке продуктов питания не удалось заработать продюсеру Иосифу Пригожину, чье ООО «Гуд Фуд Стайл» в прошлом году оказалось убыточным почти на пять миллионов рублей.

Не так бойко, как раньше, идут дела у Аллы Пугачевой. Большинство ее компаний закрылись — на плаву пока держатся две. Но у турагентства АО «Карай-ЭКО», совладельцем которого является Примадонна, прибыли не было с 2013 года — с момента основания. За прошлый год еще 163 тысячи рублей у него ушло в минус. ООО «АБП», имеющее отношение к радиовещанию, принесло Пугачевой всего 234 тысячи рублей.