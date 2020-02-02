СМИ: певица МакSим попала в больницу с невыносимыми болями

Соколова не смогла точно сказать, сколько Абросимова пробудет под наблюдением врачей. Медики пока не дают комментариев по поводу состояния здоровья своей звездной пациентки.

МакSим в апреле 2019 года попала в аварию. Это случилось за пределами России: певиц спешила в аэропорт, когда у машины пробило колесо. Автомобиль занесло. Девушка ударилась головой и потеряла сознание. Очнулась уже в реанимации. Врачи диагностировали у пациентки многочисленные ушибы и гематомы. В мае Абросимова смогла вернуться домой.

«После того, как она попала в аварию, она вроде бы восстановилась, поправилась, но всегда мучилась головой и сосудами, плохим сном. Проблемы усугубились, ноги болели сильно», — рассказывала тогда ее менеджер.

В итоге МакSим решила прервать свою музыкальную карьеру. Сейчас в дискографии у 36-летней певицы из Казани шесть студийных альбомов. Диск «Полигамность» вышел в 2018 году. А совсем недавно девушка в Instagram показала помолвочное кольцо и сообщила, что сказала «да».