СМИ: Петросян съехал от молодой жены

У супругов две квартиры в жилом комплексе «Садовые кварталы». Они расположены на одной лестничной клетке — напротив друг друга.

О том, что Петросян и Брухунова живут раздельно, изданию рассказал работник бригады дезинфекции, который проводил антисептическую обработку в жилом комплексе. Ему удалось побывать в квартире юмориста. По словам работника, артист был немногословен и занимался своими делами.

«Зашли в ванную — я обратил внимание, что зубная щетка электрическая, и только одна. Второй нет. Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Никаких признаков, что он там мог бы жить. Если только зашел и ушел. Чисто женская квартира. И в квартире, где живет Петросян, тоже нет ни одной женской вещи», — поделился работник.

По его словам, помощница приготовила еду в квартире Брухуновой и отнесла ее Петросяну. Не сама супруга, а помощница: в месте супруги не едят.

Ранее в Сети появились слухи, что суррогатная мать родила супругам наследника. И Петросян, и Брухунова отказались комментировать эту тему. Сотрудники дезинфекции рассказали, что ни в одной из квартир нет признаков того, что у пары есть ребенок.