    03 июня 2020, 11:45

    СМИ: Петросян съехал от молодой жены

    Анастасия Кременчугская

    Личная жизнь юмориста Евгения Петросяна после развода не дает покоя его поклонникам. На этот раз выяснилось, что он и его молодая избранница Татьяна Брухунова не живут вместе. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    У супругов две квартиры в жилом комплексе «Садовые кварталы». Они расположены на одной лестничной клетке — напротив друг друга.

    О том, что Петросян и Брухунова живут раздельно, изданию рассказал работник бригады дезинфекции, который проводил антисептическую обработку в жилом комплексе. Ему удалось побывать в квартире юмориста. По словам работника, артист был немногословен и занимался своими делами.

    «Зашли в ванную — я обратил внимание, что зубная щетка электрическая, и только одна. Второй нет. Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Никаких признаков, что он там мог бы жить. Если только зашел и ушел. Чисто женская квартира. И в квартире, где живет Петросян, тоже нет ни одной женской вещи», — поделился работник.

    По его словам, помощница приготовила еду в квартире Брухуновой и отнесла ее Петросяну. Не сама супруга, а помощница: в месте супруги не едят.

    Ранее в Сети появились слухи, что суррогатная мать родила супругам наследника. И Петросян, и Брухунова отказались комментировать эту тему. Сотрудники дезинфекции рассказали, что ни в одной из квартир нет признаков того, что у пары есть ребенок.