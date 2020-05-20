СМИ: первенец Хоакина Феникса родится в августе

Знаменитости до сих пор официально не подтвердили слухи о беременности Мары. Однако близкие к ним источники говорят о рождении ребенка в августе этого года.

«Хоакин счастлив и сопровождает ее во время визитов к врачу», — пояснил друг актеров.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями. Артистку увидели в мешковатой одежде.