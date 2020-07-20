СМИ: Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным

«Ей еще и анонимные угрозы стали поступать. Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время. Пока страсти не улягутся. Кто ж знал, что так все обернется», — приводит слова Соколовой «Экспресс газета».

Она также подчеркнула, что информация о том, что исполнительница запрещает хоккеисту видеться с дочкой, является ложью. Телегин сам не хочет встречаться с ребенком.

«Она даже сама просила его иногда — „приезжай, хоть немного погуляй с Тасей“, ведь он живет в 5 минутах езды от них. Поля не то что не запрещает — она росла в неполной семье, и хочет, чтобы у Таси был отец и они общались. Но за год, как ребята разошлись, он захотел увидеться с дочкой несколько раз», — поделилась Соколова.