    24 марта 2020, 16:09

    СМИ отправили Льва Лещенко в Коммунарку с коронавирусом. Его директора это удивило

    Екатерина Земская, Нина Петлинова

    СМИ сообщили, Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр на Коммунарке с подозрением на коронавирус. Близкие артиста опровергли эту информацию.
    СМИ отправили Льва Лещенко в Коммунарку с коронавирусом. Его директора это удивило

    Некоторые Telegram-каналы и СМИ сообщили, что 78-летний народный артист России, эстрадный певец Лев Лещенко сейчас находится в больнице на Коммунарке. Якобы его вместе с супругой госпитализировали с подозрением на коронавирус.

    По информации СМИ, семья они попали в медицинское учреждение еще вчера, сейчас Лещенко находится в стабильном состоянии.

    Директор музыканта заявил «360», что пока не может подтвердить эту информацию.

    «Не подтверждаю пока. Надо с Львом Валериановичем [Лещенко] связаться, он дома вроде был, все нормально», — заявил он.

    Владимир Винокур назвал враньем информацию о том, что он навещал Лещенко в больнице. Об этом писал «МК». Издание уточнило, что Лещенко с супругой госпитализировали в целях профилактики — у артиста обнаружили двустороннее воспаление легких, но коронавирус пока не подтвердили.

    По словам «МК», Винокур якобы рассказал, что Лещенко с женой не покидали Россию в последнее время.

    В беседе с «360» Винокур эту информацию опроверг.

    Конечно, вранье. Я удивляюсь, что «Московский комсомолец» такое пишет. Это возмутительно. Сейчас позвоню туда

    Владимир Винокур.

    По последней информации в России зафиксировали 438 случаев заболевания. Всего в мире новым типом инфекции заразились более 375 тысяч человек.