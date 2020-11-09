СМИ опубликовали первые снимки с похорон Жванецкого

Тело Жванецкого предали земле на Новодевичьем кладбище. Из-за распространения коронавируса поклонники не смогли попрощаться с писателем. Кроме того, родные сатирика были против присутствия журналистов.

На похоронах были только родственники и близкие друзья Жванецкого. Отмечается, что военные дежурят около кладбища и следят за порядком. По данным издания, поминки пройдут в одном из московских ресторанов, где любил бывать писатель.

«Ушел из жизни величайший юморист, который наверняка является одной из важнейших [личностей] XX века для нас всех, который своим творчеством доказал, бесспорно, что лучше его нет. И лучше его не было пока и не будет, сколько ни происходит вокруг юмора. Его юмор оказался вечным и постоянным. Вечная память великому русскому писателю», — обозначил художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский.