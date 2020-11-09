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    09 ноября 2020, 14:08

    СМИ опубликовали первые снимки с похорон Жванецкого

    Артур Блянихов

    Сегодня в Москве прошли похороны писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который скончался в минувшую пятницу в возрасте 86 лет. «Экспресс газета» выложила первые фото с траурной церемонии.

    Тело Жванецкого предали земле на Новодевичьем кладбище. Из-за распространения коронавируса поклонники не смогли попрощаться с писателем. Кроме того, родные сатирика были против присутствия журналистов.

    На похоронах были только родственники и близкие друзья Жванецкого. Отмечается, что военные дежурят около кладбища и следят за порядком. По данным издания, поминки пройдут в одном из московских ресторанов, где любил бывать писатель.

    «Ушел из жизни величайший юморист, который наверняка является одной из важнейших [личностей] XX века для нас всех, который своим творчеством доказал, бесспорно, что лучше его нет. И лучше его не было пока и не будет, сколько ни происходит вокруг юмора. Его юмор оказался вечным и постоянным. Вечная память великому русскому писателю», — обозначил художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский.