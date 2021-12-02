СМИ опубликовали фото с Градским на носилках на съемках «Голоса»

Александра Градского перед смертью привозили на съемки шоу «Голос» на носилках. Фотографии с музыкантом на кровати в студии показал StarHit.

По данным СМИ, Градский согласился стать наставником в новом сезоне «Голоса» задолго до того, как в сентябре подхватил коронавирус, а потом столкнулся с осложнениями из-за перенесенного ковида.

Певец и композитор продолжал участвовать в съемках шоу, несмотря на плохое самочувствие и боли в ногах. Градский не хотел подводить коллег и руководство Первого канала и не мог бросить учеников из своей команды.

Несколько раз Градскому было так плохо из-за низкого давления, что ему приходилось въезжать в павильон прямо на носилках. Об этом уже писали в СМИ, а теперь появились и фотографии.

«Александра Борисовича привозили на носилках, таких, знаете, медицинских, на колесиках. Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно», — привел StarHit слова источника на съемочной площадке.

Градский иногда с трудом мог говорить, но всех успокаивал и в целом был настроен оптимистично, заявляя, что к следующим выпускам придет в форму.

О проблемах Градского со здоровьем ранее рассказал Леонид Агутин. По его словам, на съемках «Голоса» Градский с трудом передвигался.

Александр Градский скончался на 73-м году жизни в ночь на 28 ноября. За пару дней перед этим его госпитализировали с подозрением на инсульт. Прощание и похороны музыканта прошли 1 декабря.