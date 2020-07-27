СМИ: очередная компания Михаила Галустяна стала банкротом

Предполагалось, что она будет заниматься созданием приложения для смартфонов, однако так ничего и не выпустила. Уточняется, что в минувшем году Галустян представил программу с дополненной реальностью, однако позже выяснилось, что ее разработали в другой фирме.

По информации агентства, процесс ликвидации компании начался еще весной и завершился в середине лета этого года. Согласно судебным решениям, с предприятия взыскали долги и налоги. Отмечается, что их размер невелик, так как за юридическим лицом не было закреплено никакого имущества.

Помимо прочего, примерно неделю назад обанкротилась другая фирма Галустяна ООО «Топ фильм комедия», информирует «Вечерняя Москва».

До этого закрылась фирма «Эйс Гейминг», которую шоумен открыл совместно с коллегами по КВН и Comedy Club. Она реализовывала продажу внутриигровых элементов для компьютерного шутера CS: GO.