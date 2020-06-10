СМИ обвинили Меган Маркл в краже драгоценностей принцессы Дианы

Журналисты издания заявили, что Маркл забрала украшения на общую сумму в 10 миллионов долларов. Известно, что у нее находится кольцо ее покойной свекрови. Его Меган подарил принц Гарри. Для изготовления ювелирного подарка использовали два бриллианта из браслета покойной матери.

Согласно правилам королевской семьи герцогиня Сассекская должна была вернуть все украшения в казну семьи, в том числе и бриллианты из кольца.