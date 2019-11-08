СМИ обвинили мать Бритни Спирс в гибели мальчика

По информации ИА Nation News, Линн Спирс не признается в аварии, виновницей которой стала 40 лет назад. В возрасте 20 лет она ехала в школу за братом. Когда будущая мать певицы находилась за рулем автомобиля, она не заметила на дороге мальчика и сбила его. Ребенок в тот момент выехал на велосипеде на проезжую часть.

Уголовное дело на мать Бритни Спирс так и не завели, а родители погибшего не получили извинений от виновной.

Мама мальчика Ивонн Уинтерс утверждает, что случившаяся авария могла произойти с каждым. По ее мнению, это несчастный случай.

На вопросы СМИ о произошедшем мать Бритни Спирс отвечает достаточно резко. Молодая американка Линн Айрен Бриджес вышла замуж за Джеймса Спирса. У супругов появились три ребенка, одна из которых — американская поп-певица, танцовщица, автор песен и киноактриса Бритни Спирс.

Мать и Бритни Спирс сильно поссорились после расставания звезды с Джастином Тимберлейком. А когда певица узнала о своих проблемах с психикой, то совсем отказалась общаться с матерью. Ее официальным опекуном в настоящее время является отец.