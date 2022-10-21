СМИ обнаружили у Большовой более сотни штрафов за превышение скорости | 360°

Знаменитости 21 октября 2022, 10:43 СМИ обнаружили у Большовой более сотни штрафов за превышение скорости MK: Анна Большова выплатила 100 штрафов, в том числе 22 в 2022 году

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Актриса Анна Большова в этом году отметила «штрафной» юбилей — за все время управления Audi Q3 совершила 100 правонарушений. Из них 22 в этом году, сообщил сайт mk.ru.

Анна Большова пользуется автомобилем Audi Q3, на котором сбила женщину в Калужской области, в течение девяти лет. Актриса купила иномарку совсем новой в 2013 году и наездила больше 133 тысяч километров.

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За это время на нее оформили 100 протоколов о правонарушениях, большинство за превышение скорости. В 2022 году она получила 22 штрафа и все выплатила, причем последний — за четыре дня до смертельной аварии. Машина фигурировала в одном ДТП. В 2017 году актриса врезалась на ней в другую припаркованную, обошлось без жертв.

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В середине октября знаменитая актриса снова стала участницей ДТП в Калужской области. Анна Большова ехала по улице Садовой в деревне Грачевка и при повороте налево, на улицу Совхозную, наехала на женщину. Актриса вызвала полицию и скорую помощь, но было поздно — пешеход скончалась на месте от болевого шока и кровопотери.

Знакомая погибшей рассказала, что дорога на том участке ровная и освещенная, потому что недавно ее отремонтировали. Женщина предположила, что актриса превысила скорость. Сестра жертвы подтвердила информацию СМИ, что она была пьяна. За несколько минут до аварии гражданский муж отвез ее в деревню и высадил с темной стороны дороги.