СМИ обнародовали новые факты по делу об избиении сына Пьехи петербурженкой

Piter.TV изучил записи со всех доступных камер наблюдения на общем дачном участке в Рощино в период с 18 по 21 июля 2021 года, где произошел скандал между семьей Стаса Пьехи и женой арбитра Владислава Безбородова. СМИ увидело несколько несостыковок в ранее озвученных версиях об избиении Пети Пьехи.

Камеры наружного видеонаблюдения не зафиксировали контактов Безбородовой с ребенком. На записи от 18 июля видно, как мальчик действительно пытался сломать бассейн. Сначала он вытащил из него мотор, а после проткнул острым предметом, сообщило издание. После этого к нему подошла Ирина Безбородова. На видео видно, что она отчитала мальчика, но не тронула его. В течение 15 минут Безбородова пыталась починить бассейн, после этого к ней и Пете подошли соседи из дома бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой. Они вступили в словесную перепалку с Безбородовой. Потом Безбородова и ребенок разошлись в разные стороны.

Снова все участники конфликта появились у бассейна примерно через полчаса. Предположительно, за это время за кадром и произошло избиение. Такой вывод можно сделать и из того, что градус конфликта, судя по записям, значительно возрос. Именно в это время было записано видео перепалки между Горчаковой и Безбородовой, которое позже разошлось по соцсетям. Однако мальчик в это время внешне все еще выглядел здоровым и бодрым.

Таким Пьеха-младший, судя по записям с камер, оставался вплоть до вечера 19 июля. Ребенок бегал по двору, играл, качался на качелях, выбегал встречать приехавшего на вызов полицейского.

Записи с камер говорят о том, что в больницу семейство обратилось лишь вечером 19 июля. По возвращению из больницы ребенка занесли в дом на руках. Спустя час мальчик сам выбежал во двор, где его поймал один из взрослых и снова занес в дом.

Еще через сутки, 20 июля, к дому подъехала машина скорой помощи. Медики находились в доме 20 минут. Мальчика они с собой не забрали. Этот факт опровергает информацию о госпитализации ребенка, появившуюся в некоторых СМИ.

После анализа записей с камер у журналистов возникли сомнения в правдивости показаний семьи пострадавшего ребенка. Его родители утверждали, что Безбородова нанесла ему черепно-мозговую травму и сотрясения мозга, но, судя по записям, мальчик выглядел абсолютно здоровым следующие два дня после происшествия.

Тем не менее семья Пети Пьехи намерена добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Ирины Безбородовой.