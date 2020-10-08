СМИ: новым героем шоу «Холостяк» станет Тимати

Рэпер Тимати станет героем нового сезона шоу «Холостяк». Съемки еще не начались — продюсеры пока ведут отбор девушек — претенденток на сердце исполнителя.

Премьера нового шоу состоится весной, если только самоизоляция не внесет коррективы в план съемок, передает сетевое издание Super. Организаторы ведут отбор девушек любой внешности — Тимати не предъявлял особых условий. Тем более что всем известно: рэпер хорошо относится как к блондинкам, так и к брюнеткам.

Тимати расстался с матерью своего сына Анастасией Решетовой лишь месяц назад. Модель сама объявила об этом в своем аккаунте в Instagram. Ребенок пары родился в октябре 2019 года. Решетова рассказала, что союз «не выдержал проверки».

Еще одна бывшая девушка Тимати — модель Алена Шишкова — ранее обвинила Решетову в том, что из-за нее пара рассталась. У Шишковой и рэпера также есть совместный ребенок — дочь Алиса. Тимати ушел от Алены, когда девочке не было и года. Воспитанием ребенка занимаются не звездные родители, а мать рэпера — Симона Юнусова.